Guerra pela sucessão de Costa "está no terreno" e "não é alheia ao que se passou nas Infraestruturas"

José Vieira da Silva considera que "não faz sentido" discutir a sucessão de Costa no PS, mas reconhece que a corrida "está no terreno há anos". O dirigente socialista faz a ligação entre as polémicas que envolveram Pedro Nuno Santos e os problemas da governação. "Não é alheio", admite

Com o prometido regresso do ex-ministro das Infraestruturas ao Parlamento em julho, Vieira da Silva diz não acreditar que Pedro Nuno Santos venha a contaminar a vida do PS e do Governo. "Seria muito desagradável que isso acontecesse", resume o dirigente socialista



Com a questão da TAP, as polémicas, esta crise política, o fantasma de eleições antecipadas à porta, a saída de Pedro Nuno Santos do Governo. O PS, neste momento, começa a reunir todos os ingredientes para abrir uma guerra pela sucessão na liderança do partido?

Vamos falar com toda a clareza e franqueza: essa questão da sucessão está no terreno há anos, assumida. E todos sabemos quem são os protagonistas.

É uma questão que a comunicação social gosta muito de colocar porque é um assunto novo. Mas estar agora a discutir quem vai suceder o António Costa, que já disse que pretende governar até 2026, é uma coisa que não faz sentido nenhum. E que só pode criar problemas, como, aliás, eu acho que criou. Não acho que a emergência dessa questão seja alheia ao que se passou, nomeadamente, no Ministério das Infraestruturas.

Considera que Pedro Nuno Santos e toda a atuação que teve influenciou estes problemas?

Pedro Nuno Santos já apresentou a demissão, está a fazer um período sabático, quando regressar em Setembro será muito bem-vindo ao Parlamento. Agora o papel dele no Ministério do Equipamento e das Infraestruturas…

A guerra pela sucessão já começou.

Eu não lhe chamaria guerra. Corrida, sim.

Pedro Nuno Santos está mais fragilizado?

Isso parece-me que qualquer observador atento [concorda]… apesar de haver uma certa tentativa..

Até 2026, ainda dá para esquecer algumas coisas que fez?

Não são muitos os políticos que conseguem fazer mudanças, há um ou dois que conseguem.