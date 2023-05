Braga. Governo anuncia investimento de 25 milhões em edifícios da Justiça

A ministra da Justiça anunciou esta quinta-feira um investimento de 25 milhões de euros em obras no distrito de Braga, nomeadamente 19 milhões em tribunais e seis milhões no edificado da PJ e da investigação criminal.

Segundo Catarina Sarmento e Castro, que falava na conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros, em Braga, as obras deverão estar concluídas em 2027.

A governante precisou que as obras vão incidir no Palácio da Justiça da sede da Comarca de Braga, no Palácio da Justiça de Guimarães (construção de novo edifício), também no Palácio da Justiça de Fafe (reabilitação) e no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga (obras para tornar as instalações condignas), num valor global de 19 milhões de euros.

Concretamente sobre o Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, a ministra explicou que este vai ser relocalizado porque o espaço atual é pequeno e não reúne as condições necessárias.

"É uma situação que já estava sinalizada. É necessário relocalizar aqueles serviços porque necessitam de mais espaço", especificou.

Quanto à área de investigação criminal, haverá um investimento de seis milhões de euros para adaptações a efetuar no edifício do Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Braga da PJ.

Segundo Catarina Sarmento e Castro, tratou-se do "primeiro passo no lançamento do Plano do Edificado para a Justiça com investimentos relevantes" nos tribunais de Braga e Guimarães e no edificado da PJ em Braga.