Montenegro avisa Marcelo que é alternativa de Governo

"O Governo perdeu o norte e está em agonia". Quem o diz é Luís Montenegro, esta quarta-feira. O presidente do PSD reagiu, assim, no final da reunião da comissão permanente do partido, aos mais recentes acontecimentos políticos ou, como este apelidou, o "teatro político lastimável do dia de ontem".

Para Montenegro, uma coisa é clara: "o primeiro-ministro quer provocar eleições antecipadas" e ontem demonstrou-o de uma foma "esclarecida, assumida e indisfarçável". "Qual quer que seja o desfecho desta crise, o primeiro-ministro teve ontem o momento do canto do cisne. Ensaiou uma fuga para a frente, a ver se provoca eleições antecipadas", defende, "sem ter coragem de o dizer".

"Há meses que o primeiro-ministro desistiu de governar, de Portugal, e entrou em modo de campanha eleitoral", assegura Montenegro, em declarações aos jornalistas.

Forte nas palavras ao Governo, Montenegro diz que nem Costa nem Galamba mostraram "saber assumir responsabilidade política". Para o líder dos sociais-democratas, o ministro das infraestruturas "tem culpa e implicação direta nos acontecimentos". Montenegro vai mais longe. "O ministro só tinha uma saída digna: insistir na demissão. Não o fazendo, quer isto dizer que tudo se tratou de pura ficção", reitera.

"Não será por minha causa ou do PSD que haverá eleições antecipadas"

Apesar de acreditar que "Portugal precisa de uma liderança arrojada, moderna, com autoridade moral e ética" e não "desta ligeireza, desta falta de princípios", com um primeiro-ministro para quem "tudo é um jogo", Montenegro assegura que não vai apresentar nenhuma moção de censura ao Governo.

"Não será por minha causa ou do PSD que haverá eleições antecipadas. Não as pedimos, mas não as recusaremos", diz.

"Sim, estamos preparados para aquilo que for necessário. Estamos mais bem preparados para governar Portugal que o atual Governo. Temos equipa e temos projeto", adianta, assegurando que não lhe move, no entanto, "nenhum espírito de sobrevivência". "Move-me o espírito de missão".

[notícia atualizada às 13h06 de 3 de maio de 2023]