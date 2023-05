IL pede desculpa por convite a 'youtuber' que gravou vídeo a insultar Costa no Parlamento

O líder parlamentar da Iniciativa Liberal (IL) pediu, esta quarta-feira, desculpa depois da publicação de um vídeo no qual o 'youtuber' Tiago Paiva insulta o primeiro-ministro, António Costa, no púlpito do Parlamento. O incidente ocorreu durante uma visita guiada realizada pelo partido.

O vídeo no qual finge estar a discursar no hemiciclo, que se encontrava vazio, já foi visto mais de 113 mil vezes no YouTube. Num discurso, no qual defende o alojamento local, o 'youtuber' termina a sua intervenção insultando o primeiro-ministro.

O assunto foi referido no início da reunião plenária pelo deputado socialista Pedro Delgado Alves, que afirmou ter tido conhecimento de um vídeo no qual, “no quadro de uma visita [ao Parlamento] acompanhada por um deputado do grupo parlamentar da IL, o senhor deputado Bernardo Blanco”, um ‘youtuber’ gravou uma intervenção no púlpito da Sala das Sessões.

Pedro Delgado Alves salientou que nesse mesmo vídeo foi realizado “um insulto expresso e grave” ao primeiro-ministro e informou que levará esta questão à próxima reunião da Conferência de Líderes.

O líder parlamentar da IL, Rodrigo Saraiva, lamentou o incidente e repudiou a linguagem adotada por Tiago Paiva e afirmou que o objetivo da visita era aproximar os jovens da atividade política.

“Esse era o objetivo daquela visita, houve dois ‘youtubers’ que estiveram aqui a fazer vídeos, infelizmente, um deles não teve o comportamento digno, o qual lamentamos e pedimos desculpa”, disse, recebendo palmas de alguns deputados do PS e do PSD.



O vídeo gerou críticas pela falta de respeito demonstrada na casa da democracia. O 'youtuber' em causa ainda não reagiu ao incidente.