Após rejeitar demissão de Galamba, Costa diz-se confiante no rumo do país

António Costa acredita que Portugal tem todas as condições para dar "um salto em frente" e chegar ao pelotão da frente da Europa. O Governo cumpre, esta quarta-feira, o primeiro de dois de dias de mais uma edição do “Governo mais próximo” e Costa aproveitou a ocasião para, perante uma plateia de empresários, elogiar a resiliência e empreendedorismo das empresas portuguesas escusando-se a falar sobre a atual crise política.



Costa mostra "profunda convicção" nos recursos humanos "que temos hoje", a que se aliam a "resiliência empresarial, a capacidade de inovação do sistema científico e tecnológico".

Para o primeiro-ministro, Portugal tem a "vantagem cooperativa" no "contexto de dupla transição energética e digital", que lhe dá "todas as condições para dar o grande salto em frente". "Não sei se é na minha história, mas é seguramente na história do país e isso é que é mais decisivo", afirma.

Apesar das dificuldades, há boas razões para ter confiança, garante António Costa, que dá o exemplo da superação da crise causada pela pandemia para encarar com esperança o futuro, mesmo com guerra e aumento do preço da energia.

"A verdade é que passamos por isso tudo, temos estado a passar por isso tudo e, não obstante estarmos a passar por isso tudo, o emprego está no máximo, as empresas não fecharam, a economia está a crescer como há muitos anos não crescia, as empresas estão a exportar como nunca tinham exportado", descreve Costa, numa mensagem de confiança.

"Venham os desafios, vamos vencê-los. É isso que vamos fazer", remata.