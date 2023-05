PSD quer SIS e SIRP no Parlamento já amanhã

O PSD quer ouvir já esta quarta-feira no Parlamento a secretária-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP) e o diretor do Serviço de Informações de Segurança (SIS).

No requerimento, que é entregue ao presidente da comissão de assuntos constitucionais, o PSD quer que estas audições ocorram já amanhã, dia em que os deputados ouvem o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa.

No documento enviado à Renascença, os social-democratas entendem que o “envolvimento do SIS na recuperação de um equipamento informático de um ex-adjunto do gabinete do Ministro das Infraestruturas” carece de um “total apuramento e esclarecimento da legalidade desta intervenção que coloca em causa a credibilidade das instituições” lê-se no requerimento.

O PSD considera que os serviços de informações devem pautar a atuação “no estrito cumprimento da lei e da Constituição”, e por isso defendem que é da maior urgência ouvir em audição os mais altos responsáveis pelas informações da República, a fim de ser apurada a real dimensão destes graves acontecimentos.