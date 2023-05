Crise no Governo. Costa abandona Belém após reunião com Marcelo

O primeiro-ministro, António Costa, esteve esta terça-feira reunido com o Presidente da República para debater a situação governativa no seguimento do caso a envolver o ministro João Galamba e o seu ex-adjunto. O encontro durou cerca de uma hora e meia, com o primeiro-ministro a abandonar o Palácio de Belém pelas 18h45.

De acordo com informações confirmadas pela Renascença, Costa foi recebido por Marcelo às 17h. Ainda segundo apurou a Renascença, o núcleo duro do Governo, que inclui os ministros Mariana Vieira da Silva, Pedro Adão e Silva, Fernando Medina e Duarte Cordeiro, esteve reunido com o primeiro-ministro esta tarde, o que deixa no ar a possibilidade de estar em causa uma remodelação mais vasta e não apenas a possível demissão de Galamba.

Os serviços da presidência adiantaram entretanto aos jornalistas concentrados no exterior do Palácio de Belém que, no final da reunião entre Costa e Marcelo, deverá apenas ser emitida uma nota, sem declarações de qualquer dos intervenientes aos media.

A informação surgiu mais de quatro horas depois de o chefe do Governo ter estado reunido com o ministro das Infraestruturas, na sequência da polémica em torno do computador do Estado que um adjunto de Galamba, entretanto demitido, levou para casa com informações confidenciais. Ambos saíram do encontro sem prestar declarações aos jornalistas.

Antes dessa reunião, nas suas primeiras declarações sobre o caso da exoneração do adjunto de Galamba, Costa disse acreditar que o ministro agiu bem num caso inadmissível, que afeta a confiança nas instituições.

O primeiro-ministro garante não ter sido informado do envolvimento do SIS na recuperação de um computador com documentação classificada. Do Governo não saiu qualquer ordem para os serviços de informação, assegurou.

“O gabinete do ministro fez aqui como devia fazer, dar o alerta às autoridades e as autoridades agiram em conformidade”, disse Costa, adiantando que não foi informado sobre este procedimento.

“Eu não fui informado nem tinha de ser informado. Ninguém no Governo deu ordens ao SIS para fazer isto ou fazer aquilo. O SIS agiu em função do alerta que recebeu e no quadro das suas competências legais”, declarou à RTP, sem revelar se já tinha falado com o Presidente da República.

Segundo uma notícia do semanário Expresso esta manhã, Marcelo e Costa já terão conversado ao telefone sobre o caso, num telefonema em que o Presidente da República terá explicado ao primeiro-ministro que João Galamba não tem condições para continuar no Governo.

[atualizado às 18h45]