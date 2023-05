Crise no Governo. Costa a caminho de Belém para reunião com Marcelo

O primeiro-ministro, António Costa, vai encontrar-se esta terça-feira com o Presidente da República para debater a situação governativa no seguimento do caso a envolver o ministro João Galamba e o seu ex-adjunto.

De acordo com informações confirmadas pela Renascença, Costa está a caminho de Belém para ser recebido por Marcelo às 17h.

A informação surgiu mais de quatro horas depois de o chefe do Governo ter estado reunido com o ministro das Infraestruturas, na sequência da polémica em torno do computador do Estado que um adjunto de Galamba, entretanto demitido, levou para casa com informações confidenciais.

[Em atualização]