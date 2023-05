Costa não aceita pedido de demissão de Galamba. "Não lhe é imputável qualquer falha"

Saiba mais: Ministro João Galamba apresenta demissão pela "tranquilidade institucional"

Ex-diretor da PJ: não é legítimo reportar "roubo" de computador ao SIS O primeiro-ministro pediu esta terça-feira desculpas aos portuguees pelo "incidente deplorável ocorrido no Ministério das Infraestruturas" que hoje levou João Galamba a pedir a demissão, que Costa diz não aceitar. "Tenho consciência de que a demissão do ministro das Infraestruturas tem sido insistentemente reclamada", adiantou António Costa, adiantando que não aceita o pedido de demissão. "Não tenho nenhum indício" de que Galamba tenha "procurado ocultar informações" ao Parlamento sobre o caso do computador do Estado furtado por um ex-adjunto do ministro das Infraestruturas, aquando do despedimento de Frederico Pinheiro. "Não lhe é imputável qualquer falha", assegurou o chefe do Governo, depois de prestar esclarecimentos sobre o "incidente" a envolver a exoneração do adjunto do ministro, adiantando que "o tempo irá provar que João Galamba é um excelente ministro das Infraestruturas". Sobre não aceitar a demissão, e antes de responder a questões dos jornalistas, Costa sublinhou que "seria mais fácil aceitar" o pedido, mas adiantou: "Entre a facilidade e a minha consciência, lamento desiludir aqueles que vou desiludir, mas dou primazia à minha consciência." Entretanto, no Twitter, o líder do PSD, o maior partido da oposição, criticou o que diz ser a "falta de liderança" de Costa.

"A saída do ministro das Infraestruturas pelo próprio pé, depois das reuniões da manhã e da tarde não terem produzido esse resultado, diz muito sobre a liderança - ou falta dela - do PM", escreveu Luís Montenegro, antes da declaração de Costa. João Galamba pediu demissão do cargo ao final da tarde, depois de ter estado reunido com António Costa durante a manhã. Depois desse encontro, o chefe do Governo pediu a Marcelo Rebelo de Sousa para o receber em Belém; os dois líderes estiveram reunidos durante quase duas horas. Antes dessas reuniões, nas suas primeiras declarações sobre o caso da exoneração do adjunto de Galamba, Costa disse acreditar que o ministro agiu bem num caso inadmissível, que afeta a confiança nas instituições.