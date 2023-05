Costa não aceita pedido de demissão de Galamba. "Não lhe é imputável qualquer falha"

Saiba mais:

O primeiro-ministro pediu esta terça-feira desculpa aos portugueses pelo "incidente deplorável ocorrido no Ministério das Infraestruturas" que hoje levou João Galamba a apresentar o pedido de demissão, que Costa diz não aceitar.

“Em nome do Governo, quero apresentar desculpas aos portugueses, trata-se de um incidente de natureza excecional, mas que fere o dever do governo contribuir para o prestigio e credibilidade das instituições", lamentou.



Apesar de reiterar que a demissão tem vindo a ser pedida pela generalidade dos intervenientes políticos e comentadores, Costa recusou aceitar a mesma. Por forma a justificar a sua decisão, o primeiro-ministro referiu que procurou informar-se “detalhadamente” sobre o ocorrido e afirma que o ministro das Infraestruturas não procurou "ocultar qualquer informação" à Comissão de Inquérito.

“Pelo contrário, o facto que determinou a sua decisão de demitir um colaborador foi precisamente a suspeita de que esse colaborador estava a ocultar informação que era solicitada pela Comissão de Inquérito. Como sabemos, foi o próprio ministro das Infraestruturas que entregou à Comissão Parlamentar de Inquérito a documentação que tinha sido solicitada. Por isso, não só não tenho nenhum indício de que tentou ocultar, como sabemos que foi mesmo quem disponibilizou essa informação", afirmou ainda o primeiro-ministro, reiterando que os ministros devem exonerar os colaboradores quando perdem a confiança - tal como fez Galamba.

Depois de prestar esclarecimentos sobre o "incidente" do roubo do computador com informação classificada por parte de um ex-colaborador, António Costa salienta que os membros do gabinete que fizeram a participação do roubo, “não só não cometeram qualquer infração, como cumpriram o seu dever” e afirma que os serviços de informação “agiram no âmbito do entendimento que têm das suas competências próprias”.

Informou ainda que solicitou informações à secretária-geral do SIRP informações sobre a circunstância e refere não ter indicações para "achar que esse serviço agiu à margem da lei”, como cumpriram as suas competências. E salienta que mesmo que tal não se verificasse, “a responsabilidade seria, não do ministro das infraestruturas, mas do diretor desses serviços, da secretária-geral ou do mim próprio”. A responsabilidade, disse, seria “de quem dirige ou tutela os serviços e nunca de quem, certa ou erradamente, lhe tivesse feito uma participação”.

"Ser membro de um Governo é um cargo de elevada responsabilidade e a experiência que tenho com o senhor ministro João Galamba (...) não me permitem, violando a minha consciência aceitar a demissão", referiu Costa, acrescentando que acredita, "convicto" que o ministro se revelou "um excelente secretário de Estado da Energia e [que] com o tempo se revelará um excelente ministro das Infraestruturas".

Costa assumiu ainda a responsabilidade desta decisão e sublinhou que "seria mais fácil aceitar" o pedido, mas adiantou: "Entre a facilidade e a minha consciência, lamento desiludir aqueles que vou desiludir, mas dou primazia à minha consciência."

“Esta é uma decisão minha e que me responsabiliza a mim em exclusivo", salienta primeiro-ministro, dando conta que prestou, "obviamente, como é meu dever, a informação ao Presidente da República antes de a transmitir agora aos portugueses".

Entretanto, no Twitter, o líder do PSD, o maior partido da oposição, criticou o que diz ser a "falta de liderança" de Costa.