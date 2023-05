​Augusto Santos Silva está na Ucrânia

O presidente da Assembleia da República está na Ucrânia. Numa nota enviada à comunicação social, é dito que Augusto Santos Silva estará naquele país esta terça e quarta feira, a convite do homólogo ucraniano, Ruslan Stefanchuk.

Santos Silva vai reunir-se em Kiev com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Para além de Zelensky, o presidente da Assembleia da República também estará com o presidente do Parlamento, Ruslan Stefanchuk, e com o Primeiro Ministro, Denys Shmygal.

O presidente da Assembleia da República é acompanhado por uma delegação parlamentar, composta por Eurico Brilhante Dias (PS), Jorge Paulo de Oliveira (PSD), João Cotrim de Figueiredo (IL) e Isabel Pires (BE).