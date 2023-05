TAP. Ex-adjunto de Galamba disponível para ser ouvido na comissão de inquérito

Após o caso ter sido conhecido, Frederico Pinheiro acusou Galamba de ter tentado ocultar as notas dessa reunião secreta, ocorrida a 17 de janeiro, e que o ministro terá tido uma “reação irada” quando foi sugerida a divulgação das mesmas notas à comissão de inquérito à gestão da TAP, tendo sido despedido no dia seguinte.

"Endereço-me a Vossa Excelência na sequência dos requerimentos apresentados com vista à minha audição, a fim de comunicar a minha total disponibilidade para prestar quaisquer esclarecimentos que os Exmos. Deputados membros da CPI possam julgar necessários", lê-se no "email" enviado ao presidente da comissão, Jorge Seguro Sanches, a que a Lusa teve acesso.

Frederico Pinheiro, exonerado por João Galamba, escreveu aos deputados que está disponível para uma audição no Parlamento, após contradições entre si e o ministro sobre as circunstâncias em que ocorreu a reunião secreta entre a ex-CEO da TAP, membros do Governo e da bancada parlamentar do PS.

O ex-adjunto do Ministério das Infraestruturas, Frederico Pinheiro, anunciou a sua “total disponibilidade” para prestar esclarecimentos na comissão de inquérito à gestão da TAP, após PSD e Chega terem pedido que este seja ouvido com “máxima urgência”.

Em reação, Galamba diz que Frederico Pinheiro escondeu as notas durante dois meses e só as divulgou ao seu ministério no último dia do prazo para a entrega de documentos relativos à reunião à comissão de inquérito. E que o adjunto foi despedido, não pela existência das notas, mas por as ter ocultado.

Numa conferência de imprensa este sábado, João Galamba esclareceu os motivos que levaram à intervenção dos Serviços de Informação e Segurança (SIS), na recuperação de um computador da posse do adjunto exonerado Frederico Pinheiro.

Este computador, sabe a Renascença, teria informações classificadas sobre o plano de reestruturação da TAP.

A natureza das informações contidas no computador levou o governante a contactar o primeiro-ministro e a ministra da Justiça. Só após este contacto foi pedida a intervenção ao SIS e à Polícia Judiciária.