TAP: PSD pede a António Costa "explicações públicas" sobre "acontecimentos graves" recentes

Miranda Sarmento, líder parlamentar do PSD, disse, em conferência de imprensa, que António Costa deve prestar "todos os esclarecimentos sobre os acontecimentos muito graves que têm acontecido no Governo, em particular com a TAP".

Em causa estão os recentes desenvolvimentos que envolvem o ministro das Infraestruturas João Galamba e o seu adjunto, agora exonerado, Frederico Pinheiro.

Miranda Sarmento referiu as conversas e mensagens de WhatsApp trocadas na última semana entre os dois e que revelaram a existência de notas tiradas na reunião "secreta" entre o grupo parlamentar do PS e a ex-CEO da TAP Christine Ourmières-Widener. Galamba terá impedido a divulgação dessas notas e terá querido "mentir à CPI".

O social-democrata questiona ainda a intervenção dos serviços de segurança para recuperar o computador de Frederico Pinheiro. "Não é compreensível que se tenham chamado os serviços secretos para recuperar um computador" quando um furto normal é tratado pelas autoridades, questionando que informações ou "segredos" tem esse computador, que possam comprometer o Governo.



O PSD não exclui a apresentação de uma moção de censura, apesar de Miranda Sarmento garantir que, neste momento, essa não é uma opção que esteja a ser discutida pelo partido.

O líder parlamentar do principal partido da oposição referiu ainda que “O PSD está sempre preparado para governar” e é “sempre uma alternativa” para governar, assim “que os portugueses entenderem”.