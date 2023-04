Computador levado por ex-adjunto de Galamba tinha informação sobre reestruturação da TAP

Em conferência de imprensa, João Galamba esclareceu os motivos que levaram à intervenção dos Serviços de Informação e Segurança (SIS), na recuperação de um computador da posse de Frederico Pinheiro. Este computador, sabe a Renascença, teria informações classificadas sobre o plano de estruturação da TAP.

O ex-adjunto do ministério das Infraestruturas foi exonerado no passado dia 26 de abril, após ter demorado a entregar ao gabinete as notas da reunião de 16 de janeiro. “Notas essas cuja existência tinha sido sempre negada” por Frederico Pinheiro.

Após o despedimento , o ex-adjunto ter-se-á deslocado ao gabinete e levado um computador e agredido três mulheres, incluindo a chefe de gabinete e uma assessora de imprensa.

De acordo com Galamba, este computador é propriedade do Estado e contém informações classificadas. A natureza das informações contidas no computador levou João Galamba a contactar o primeiro-ministro e a ministra da Justiça. Só após este contacto foi pedida a intervenção ao SIS.

Partidos indignados com “segredos” guardados no computador

A Iniciativa Liberal, PSD e o Chega mostraram indignação sobre a intervenção dos serviços de informação na recuperação do computador da casa de Frederico Pinheiro.

A IL tinha pedido a audição urgente de João Galamba em comunicado, no final desta-feira, devido às notícias sobre a exoneração de Frederico Pinheiro.

O partido queria saber se o gabinete de Galamba teria contactado o SIS diretamente para “reportar o roubo”. Segundo o comunicado da Iniciativa Liberal "é prática habitual do Governo dar instruções aos serviços de informações para que estes pratiquem atos próprios de entidades com funções policiais, ainda que a lei e a Constituição da República Portuguesa o proíbam".

Miranda Sarmento disse, em conferência de imprensa na manhã de sábado que "não é compreensível que se tenham chamado os serviços secretos para recuperar um computador". O líder parlamentar do PSD inquiriu que “informações” ou “segredos” estariam alojados naquele computador que poderiam comprometer o Governo.