Álvaro Amaro abandona Parlamento Europeu depois de ser condenado e é substituído por Carlos Coelho

O eurodeputado Álvaro Amaro vai renunciar ao seu cargo no Parlamento Europeu depois de ter sido condenado esta quinta-feira no caso das parcerias público-privadas pelo Tribunal da Guarda. No seu lugar vai ficar Carlos Coelho, que já tinha sido eurodeputado pelo PSD, sabe a Renascença.

Num comunicado enviado à Renascença, Álvaro Amaro explica os motivos que o levam a abandonar Bruxelas: "Se bem que o Tribunal tenha entendido não me aplicar a sanção acessória de inibição do meu mandato como deputado do Parlamento Europeu, tomei eu próprio a decisão de renunciar a esse mandato, preservando a instituição e o partido pelo qual fui eleito, e não perturbando o normal funcionamento e o trabalho político de ambos".

[em atualização]