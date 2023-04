Santos Silva pede desculpa a Costa e Marcelo, mas não à IL e ao Chega

Augusto Santos Silva pediu desculpa ao Presidente da República e ao primeiro-ministro por ter sido captada uma conversa privada numa sala do Parlamento, mas rejeitou fazer o mesmo à IL e ao Chega.

O Presidente da Assembleia da República pediu desculpa a Marcelo e Costa "em nome do Parlamento", por ter sido captada "ilegitimamente" uma conversa entre as três figuras.

Santos Silva indicou também que haverá a "abertura de um processo de averiguação de que em condições foram captadas aquelas imagens e aquele som".

"Evidentemente, o vídeo foi retirado", acrescentou.

Por seu lado, Chega e a IL questionaram se Santos Silva tem condições para se manter Presidente do Parlamento e que as únicas vítimas foram os deputados de ambas as bancadas visados na conversa privada.