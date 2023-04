"Nem no Governo os argumentos para a justa causa eram consensuais", diz Bernando Blanco

A Iniciativa Liberal critica o facto de o Governo ter demitido primeiro os administradores da TAP e só depois ter pedido a fundamentação jurídica. Depois de ler os documentos enviados pelo Governo à Comissão de inquérito, o deputado Bernardo Blanco diz que no Governo não foi consensual os argumentos para demitir por justa causa a CEO da TAP e o Chairman da companhia aérea.

“E podemos até dizer que mesmo dentro do Governo, na relação entre os próprios ministério, esses argumentos para a fundamentação jurídica não eram consensuais. Obviamente que nós não podemos revelar a documentação, que será revelada durante a Comissão, mas prova-se claramente que primeiro o Governo decidiu e só depois é que foi à procura da tal justa causa que cada vez é mais difícil de encontrar”, garante Bernardo Blanco.

O coordenador da Iniciativa Liberal na comissão parlamentar de inquérito à TAP revelo ainda aos jornalistas que a reunião entre a CEO da TAP, o deputado do PS e os assessores do Governo foi mesmo para preparar as perguntas e as respostas para a comissão de economia no dia seguinte no parlamento. E que neste caso o Ministério dos Assuntos Parlamentares não esteve envolvido.

“Cada vez mais há indicações que essa reunião preparatória foi para combinar perguntas e respostas. E sabemos também que a CEO teve acesso a essa reunião, através de um link enviado pelo Governo. E neste caso Ministério dos Assuntos Parlamentares serviu apenas de ponte e não esteve envolvido” garante o deputado liberal.

Bernardo Blanco revelou ainda aos jornalistas que a Iniciativa Liberal pediu mais informações sobre as viagens do presidente, porque nos e mails enviados ao parlamento é dito que já antes tinha acontecido alterar um voo, e os liberais querem ter mais informações.

“Nós pedimos documentação sobre isso. O que eu posso dizer é que essa documentação não veio completa. Não responderam a tudo e uma parte é contraditória com outra informação enviada. Por isso nós voltamos a pedir informação sobre se houve anteriormente uma alteração no voo” adiantou o deputado liberal.