Montenegro diz que PS "está ancorado na extrema-direita"

Quando o líder do PSD disse, no conselho nacional, que o partido não vai fazer qualquer acordo com partidos extremistas, alguém na sala ainda gritou o CHEGA, mas ainda não foi desta que Luis Montenegro disse o nome do partido André Ventura.

Ao longo dos 30 minutos do discurso, Luis Montenegro acabou por dizer a palavra, mas para citar Augusto Santos Silva, no Parlamento, na sessão de boas-vindas a Lula da Silva.

“Francamente, parafraseando alguém: já chega dessa brincadeira dr. António Costa, não é por os seus publicitários lhe dizerem isso que vai reeditar o ambiente que se viveu nas últimas eleições. Nem eu, nem o povo português estamos distraídos”, avisou.

Luis Montenegro que assistiu às duas sessões que decorreram na Assembleia da República, esta terça-feira, deixou ainda críticas a Santos Silva.

“O presidente da Assembleia da República, num discurso muito curioso porque foi monotemático, falou do tempo da política: deixem-nos estar aqui que nós estamos agarrados ao poder até 2026 e que é preciso respeitar a vontade do povo”, criticou.

Luis Montenegro deixou vários avisos aos portugueses para não se deixarem enganar, porque diz que se se há alguém que defende a extrema-direita e que está ancorada na extrema-direita é o partido socialista e o primeiro-ministro.

“Agora que a extrema-esquerda já não está à mão de semear ( como em 2015) o PS e o dr António Costa querem ancorar-se na extrema direita” . “Defendem a extrema-direita e falam de coisas de que nós não falamos. Quero aqui dizer que nós no PSD nunca governámos, nem vamos governar com o apoio nem da extrema-esquerda nem da extrema-direita”, afirmou o líder do PSD.

Luis Montenegro deixou muitas críticas ao Governo, que "está a empobrecer os portugueses", é um Governo "que está podre" e, aliás, o líder do PSD vê em António Costa um fantoche da propaganda.

“É o apodrecimento da função governativa, da sua autoridade, o dr António costa é hoje um fantoche dos assessores de comunicação dizem para dizer” acusou Luis Montenegro.

Já mesmo no final do discurso, para uma sala cheia, Luis Montenegro avisou os conselheiros que a sua liderança está no bom caminho, e que o PS está nervoso com as sondagens mais recentes que dão uma subida do PSD.

“Não esmoreçam, pelo contrário, todos os indicadores estão no sentido que estamos na linha correta, por isso eles andam tão nervosos” disse Luis Montenegro que acrescentou ter a certeza que o PSD vai vencer as eleições e ter a maioria dos votos.

“Estamos aqui para merecer ter o maior número de votos e mandatos no parlamento, que há de ser maioritário e há de ser de molde a dar condições ao nosso Governo de transformar o país. Não queremos ir para o Governo para sobreviver politicamente, para usufruir das benesses do poder”, afirmou Luís Montenegro, na intervenção de abertura do Conselho Nacional do PSD.