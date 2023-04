Costa avança para a justiça contra antigo governador do Banco de Portugal

O primeiro-ministro, António Costa vai mesmo levar à justiça o antigo governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, por causa das declarações onde é acusado de “intromissão política” no caso do afastamento de Isabel dos Santos do banco BIC.

A informação é confirmada à Renascença pelo advogado de António Costa, Manuel Magalhães e Silva, que explica que esta quinta-feira foi “apresentada a petição inicial de ação cível em que é pedida a condenação de Carlos Costa a retratar-se” por ofensa ao bom nome e à honra do atual Chefe de Governo.

Questionado se isso significa que o primeiro-ministro não vai avançar com um processo-crime, Magalhães e Silva confirma: “Sim”. Num processo civil, como o que escolheu António Costa, pode ou não haver direito a uma indemnização, mas o primeiro-ministro só quer um pedido de desculpas público e não vai pedir para ser indemnizado.

O processo deu agora entrada, e a defesa - no caso, Carlos Costa- terá depois direito a contestar. O julgamento não deve acontecer "antes do último trimestre" deste ano, antevê o advogado do primeiro-ministro.

Em novembro do ano passado, no dia em que o Observador fez a pré-publicação do livro "O Governador", do jornalista Luís Rosa, o primeiro-ministro prometeu que iria processar Carlos Costa por ofensa à sua honra e ao seu bom nome.