IL exige que presidente do Parlamento se retrate de "inqualificável comportamento"

Reagindo ao vídeo, que passou também no Jornal Nacional da TVI, Rui Rocha disse que "a Iniciativa Liberal aguarda que o Presidente da Assembleia da República se retrate publicamente nas próximas horas do seu inqualificável comportamento".

Na sua conta no Twitter, o presidente da IL diz que dará na quinta-feira "uma conferência de imprensa sobre mais um lamentável episódio ocorrido na Assembleia da República, protagonizado por aquele que devia ser o responsável máximo por zelar pelo regular funcionamento desta instituição".

No vídeo, Santos Silva surge sorridente a contar o incidente com o Chega na sessão de boas-vindas ao Presidente do Brasil no plenário da Assembleia da República, numa roda em que estão também o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, António Costa, e o secretário-geral do parlamento, Albino Azevedo Soares, entre outros.

Veja o momento a partir do minuto 11,30: