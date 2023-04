Eutanásia. José Manuel Fernandes diz que PS tem pressa por temer fim da legislatura

O social-democrata José Manuel Fernandes sugere que o PS tem pressa em aprovar a despenalização da eutanásia por "terem medo" que a legislatura não chegue ao fim.

No programa "Casa Comum" da Renascença, o eurodeputado do PSD considera que as questões levantadas por Marcelo Rebelo de Sousa no veto político "são mais do que pertinentes".

"Quem define a incapacidade física do doente ? E para administrar os fármacos ? E quem deve assegurar a supervisão médica do acto da morte medicamente assistida? Isto devia ser ponderado", aponta.



O eurodeputado não percebe "qual é a pressa" e questiona porque é que socialistas não querem promover o debate das questões enumeradas por Marcelo Rebelo de Sousa.

José Manuel Fernandes defendeu que o tema deveria passar por um referendo.

Já o socialista Porfírio Silva admite que o processo pode ainda suscitar uma fiscalização sucessiva da constitucionalidade, mas deixa clara a sua discordância com os argumentos levantados pelo Presidente da República no veto político.

"Podiamos até perguntar se o Presidente da República não deveria estra um pouco mais sensibilizado para a continuada análise que os representantes do povo têm feito sobre essa matéria", refere.



O socialista defende que a lei da Eutanásia "tem que seguir o seu caminho".