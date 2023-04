Rui Rocha: "Defesa da liberdade não é compaginável com branqueamento de tiranias"

Rui Rocha, líder da Iniciativa Liberal, sublinha que Lula da Silva "não deveria ter sido recebido" na Assembleia da República nas celebrações do 25 de Abril.

"Não deveria ter sido recebido neste dia. A defesa da nossa liberdade não é compaginável com o branqueamento das tiranias do mundo. Quem como Lula, Bolsonaro e Salvini está em rota de colisão com a liberdade, não merece estar aqui neste dia, no dia da democracia", disse, no seu discurso na sessão solene do 25 de Abril.

O deputado deixou ainda críticas ao Governo: "Os países não têm de envelhecer com o tempo. Temos quase dois milhões de pobres, a natalidade minga, o salário não estica, o país se despovoa, a justiça tarda ou prescreve, a habitação não chega. É porque alguém não fez o suficiente".

Para o líder da IL, "onde realmente se constrói alternativa é na afirmação de soluções que opõem a confiança ao medo, a esperança ao conformismo, a exigência ao facilitismo, a excelência à mediocridade, a urgência da acção à negligência, o crescimento económico à estagnação, a sede de futuro ao atavismo, as oportunidades ao nepotismo e ao determinismo social".

Recordando que a liberdade foi conquistada "a pulso", Rui Rocha reiterou que "o 25 de Abril não tem donos" e, caso tivesse, não se "cumpriria a vontade de devolver o país a todos os portugueses", motivo pelo qual os liberais vão desfilar hoje na Avenida da Liberdade.

O líder da IL expressou, no 25 de Abril, "o desejo de liberdade para os povos que vivem na opressão", dando como exemplo a China, o Irão, o Afeganistão, Cuba ou Venezuela.