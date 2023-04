PSD avisa que empobrecimento e degradação política fazem crescer populismos

O líder parlamentar do PSD afirmou que em Portugal o empobrecimento se junta à "forte degradação da vida política e da qualidade das instituições", gerando um aumento dos populismos, "quer de extrema-direita, quer de extrema-esquerda".

Na intervenção do PSD na sessão solene na Assembleia da República no 49.º aniversário do 25 de Abril, Joaquim Miranda Sarmento afirmou que "há 25 anos que não há um desígnio nacional" e apontou, sem desenvolver, o tema da TAP como um exemplo de "descrédito das instituições". .

"A quebra da qualidade dos políticos, a descredibilização da política, a perda da autoridade e do prestígio das instituições e do Estado, bem como os fenómenos da corrupção, do compadrio e do nepotismo minam a confiança dos cidadãos na democracia", considerou, acrescentando a estes problemas "o descrédito da Justiça, com a morosidade e a impunidade em casos de corrupção que atingem poderosos".

O líder parlamentar do PSD saudou muitas mudanças no país nos últimos 49 anos, mas considerou que os portugueses se perguntam hoje "o que é feito desse país".

"O que é feito do país, que em 74/75, colocou a sua esperança e ambição na criação de uma democracia como os países da Europa Ocidental? O que é feito do país, que a partir de 76, colocou a sua esperança e ambição na entrada na Europa, então CEE? O que é feito do país, que nos anos 90, colocou a sua esperança e ambição em convergir para os mais ricos da Europa e em estar no pelotão da frente da moeda única?", questionou, concluindo pela ausência do tal desígnio nacional.