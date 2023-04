Inês Sousa Real. "Ódio continua a falar mais alto, mesmo na casa da democracia"

Inês Sousa Real, do PAN, aproveitou o seu discurso na sessão solene 49.º aniversário do 25 de Abril para se solidarizar com as palavras de Augusto Santos Silva na sessão anterior de crítica a alguns deputados presentes.

"Partilhamos o mesmo embaraço perante o desrespeito que foi demonstrado por alguns pelo nosso povo irmão, representado pelo Presidente [Lula da Silva]", reiterou a deputada, que também fez questão de homenagear Natália Correia, "mulher de Abril" e "nome incontornável da Cultura portuguesa" , bem como todas as vítimas de violência doméstica, de género e de descriminação.

"O ódio continua a falar mais alto, mesmo na casa da democracia, do que a tolerância e o respeito", reclama.

Durante o seu discurso, criticou ainda o Estado, que "dá com facilidade salários e indemnizações milionários aos cargos de topo", num país em que "os recém licenciados têm de passar todas as provas para conseguir um salário de mil euros, sem sonhar ter casa própria" e em que a "pandemia e a guerra empurraram ainda mais as pessoas para a vulnerabilidade".