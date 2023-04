Discurso de Lula marcado por protesto do Chega e repreensão de Santos Silva

Centenas de pessoas manifestaram-se esta terça-feira contra a presença de Lula da Silva no Parlamento no dia 25 de Abril. Enquanto o Presidente brasileiro estava no interior da Assembleia da República, o topo da rua D.Carlos I, em Lisboa, foi palco de protestos.

“Lugar de ladrão é na prisão”, podia ler-se numa enorme faixa colocada na dianteira da concentração e nos vários cartazes empunhados pelos manifestantes.

Nesta manifestação organizada pelo partido Chega, podiam ver-se algumas bandeiras da Ucrânia, reflexo das posições polémicas que Lula da Silva foi assumindo em relação à guerra. Ouviram-se gritos de apoio a Jair Bolsonaro, num protesto a que se juntaram partidos como o MPT, o PPM e o Ergue-te.

O Chega estima que mil pessoas estejam na manifestação e aguardam que sejam até três mil. No entanto, os números não são confirmados pelas autoridades, que ainda não avançaram com uma estimativa.

O ambiente era de crispação, com momentos de tensão até entre manifestantes, e os apelos da organização para que este fosse um “protesto ordeiro” foram constantes.

Esta não foi, no entanto, a única manifestação a marcar a manhã. Um grupo de apoiantes de Lula da Silva também se juntou num lugar próximo com cartazes em que o atual Presidente brasileiro era chamado de "guerreiro", por exemplo, entre palavras de agradecimento.

A manifestação a favor de Lula da Silva terminou pouco depois das 11h00 e contou com cerca de 800 pessoas, segundo estima a organização.

Nas ruas, estão previstas pelo menos 15 manifestações, só em Lisboa.

O desfile da Avenida da Liberdade, em Lisboa, está marcado para as 14h30.

Lula da Silva foi recebido por Augusto Santos Silva com honras militares.

Santos Silva repreende deputados do Chega

Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República, acusou os deputados do Chega de "falta de educação" por protestarem o discurso de Lula da Silva, presidente do Brasil, durante as celebrações do 25 de Abril.

Os deputados do Chega estiveram de pé durante o discurso de Lula da Silva, com cartazes onde se liam as frases: "chega de corrupção" e "lugar de ladrão é na prisão", para além de segurarem bandeiras da Ucrânia.

À saída do parlamento, depois do seu discurso, Lula da Silva considerou o protesto do Chega de ridículo, mas encara a situação com naturalidade.