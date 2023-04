Chega a gravar manifestações "é ilegal", diz Proteção de Dados

A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) esclarece à Renascença que a recolha de imagens que o Chega admitiu fazer de manifestações a realizarem-se, esta terça-feira, no 25 de abril, "é ilegal".

Num texto enviado à Renascença por fonte oficial da CNPD, lê-se que "a lei proíbe a captação de imagens na via pública para proteção de pessoas e bens".

"Para esse efeito, existe legislação especial que permite a recolha de imagens pelas forças de segurança e, mesmo assim, sujeito a condições especificas legalmente previstas. Por isso, fora deste quadro legal, tal recolha de imagens seria ilegal", diz, ainda, a CNPD.

O Chega esclareceu esta terça-feira, durante a manifestação que as câmaras presentes no evento são para a "Chega TV" para fazerem diretos e vídeos para as redes sociais do partido.

Há cerca de 150 seguranças voluntários - todos militantes do partido - nos protestos, segundo indica o Chega.

A manifestação deverá terminar com discurso de André Ventura.