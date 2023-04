Abril visto pelos partidos. Luta política marca o dia da revolução

No final da cerimónia do 25 de abril, houve luta partidária entre o governo e a oposição, mas também houve lugar a elogios do Bloco de Esquerda a Marcelo. De forma explicita ou implícita, o incidente provocado pelo Chega com Lula da Silva estive presente nas reações dos partidos. Já no que diz respeito aos discursos das principais figuras do Estado, os partidos, da direita à esquerda, lamentaram que os problemas dos portugueses tenham passado ao lado. Foi o que disse o líder parlamentar da Iniciativa Liberal, Rodrigo Saraiva: “Os tempos da democracia, aquilo que exigiam teria sido uma sessão solene do 25 de Abril, muito mais focada nos problemas concretos que os portugueses estão a viver e que não fosse uma tentativa de minimizar ou apaziguar aquilo que é insatisfação social, que está a crescer na sociedade portuguesa.” O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, defendeu que é preciso que se cumpra abril e se respeite a Constituição, no que toca a direitos fundamentais.

“É preciso que se cumpra abril e em particular aquilo que é a lei fundamental da Constituição, nomeadamente naquilo que consagra desde o direito à igualdade de direito ao acesso à habitação, à saúde, à dignidade, ao aumento dos salários. É isso que falta cumprir”, resumiu. O secretário-geral do PCP, que admitiu ter sentido "vergonha alheia" pela postura do Chega durante o discurso de Lula da Silva. De resto, o Chega continuou a motivar a troca de acusações entre o PS e o PSD com o presidente social-democrata a dizer que os extremismos fazem mal à democracia. “É curioso ver o Partido Socialista muito focado em poder gladiar-se politicamente com a extrema-direita, esquecendo que ainda há pouco tempo estava de braço dado com a extrema-esquerda, que é contra a participação de Portugal na União Europeia, que é contra a participação de Portugal na NATO e até há uma franja desse apoio que proveio de um partido que é, no mínimo muito dúbio, para não dizer mesmo que é pró-russo”, argumentou. “Os extremos fazem mal à democracia”, sintetizou.

Luis Montenegro voltou a recusar o apoio de políticos racistas, demagógicos ou irresponsáveis. Pelo PS, Eurico Brilhante Dias acusou o líder do PSD de ter um discurso dúbio sobre o Chega e de estabelecer falsas equivalências: “Aquilo que acabei de ouvir do líder do PPD/PSD preocupa. Equivalências entre a extrema-direita e os partidos à esquerda parlamentar à esquerda do PS. Essas equivalências são apenas desculpas para manter a funcionar um governo com apoio da extrema-direita numa Região Autónoma em Portugal e aquilo que se pedia depois de hoje é que fosse consequente e que esse governo não tivesse apoio do PPD/ PSD”. Catarina Martins elogiou o discurso do Presidente da República. A coordenadora do Bloco de Esquerda salienta da intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa a defesa dos diretos dos imigrantes.