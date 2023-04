Vistos Gold “promoveram subida de preços na habitação” e aumentaram risco de corrupção

A primeira recomendação do relatório vai exatamente nesse sentido: “ não existem elementos de informação suficientes que permitam uma recomendação fundamentada sobre a continuidade ou reorientação das ARI ”, sublinha o primeiro ponto do capítulo final - que acabou por ser seguido por António Costa.

A Renascença teve acesso a esse estudo que poderá (ou não) ter servido de base para terminar com os Vistos Gold. Foi elaborado, entre janeiro e fevereiro deste ano, por um Grupo de Trabalho Técnico Interministerial, envolvendo os ministérios dos Negócios Estrangeiros, Administração Interna, Habitação, Justiça, Economia, Cultura e Presidência. A data do relatório coincide com o dia em que o Governo anunciou o fim do programa, quando foi apresentado o pacote Mais Habitação: 16 de fevereiro.

Atribuir vistos de residência a cidadãos transeuropeus que invistam em Portugal? A pergunta abriu uma trincheira e declarou aberto um braço de ferro. De um lado os investidores, que elencavam as vantagens para a economia do investimento estrangeiro alavancado pelos Vistos Gold. Do outro, os partidos à esquerda, como o Bloco ou o PCP, que argumentam que o programa era permeável à corrupção e estrangulava o mercado da habitação.

O que é facto é que agora Governo já extinguiu as “Autorizações de Residência para Atividade de Investimento”, mais famosas pelo nome de “Vistos Gold”. Em novembro, o primeiro-ministro revelou que o Executivo estaria a estudar o fim deste programa, em fevereiro tornou-se oficial. Saiba porquê:

Pressão no mercado da habitação

É uma das principais conclusões deste estudo que incide sobre o programa criado em 2012 - quando Pedro Passos Coelho era primeiro-ministro - e que critica a forma como este programa “dificultou” o acesso à habitação por parte dos portugueses.

O relatório questiona “em que medida o regime das ARI retirou o acesso à habitação a cidadãos nacionais, por ter havido uma diminuição do número de imóveis disponíveis no mercado residencial para nacionais e/ou por ter inflacionado o preço dos imóveis nas zonas de maior pressão”, pode ler-se.

Os Vistos Gold não eram apenas destinados aos investidores em imobiliário, mas em Portugal representou 90% dos beneficiários. O estudo vai mais longe e sugere que, “na literatura existente sobre o tema, é muitas vezes apontado que a compra de imóveis por requerente de ARI, entre outros fatores, promove a subida dos preços dos imóveis, ultrapassando a capacidade financeira das famílias nacionais”.

O estudo refere que, em geral, “a pressão na procura conduz ao aumento dos preços” e que, sendo a habitação uma “importante fatia do rendimento das famílias”, o programa provocou “dificuldades de acesso à habitação”.

Entre as críticas aos resultados do programa, o relatório sublinha que houve “um boom” na procura do mercado imobiliário, e associa-o a um fenómeno de “despejos e a deslocalização de residentes do centro das cidades” por parte de cidadãos nacionais que não conseguiram acompanhar a subida de preços. Registou-se uma tendência para “uma espécie de monopólio urbano” em que os investidores tomam as partes mais centrais das cidades, enquanto os residentes são empurrados para a periferia.