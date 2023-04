TAP. Chega quer explicações de Costa sobre a comissão de inquérito

O líder do Chega indicou que Costa teve, na entrevista que deu à RTP no domingo à noite, uma oportunidade de se explicar sobre “todas as trapalhadas a que se vinha a assistir na TAP de forma sucessiva”, mas que “optou por não o fazer”.

Ventura pediu ainda a Marcelo Rebelo de Sousa que intervenha, "para que o Governo não sinta as mãos livres para fazer o que bem entender nesta matéria".

Na quarta-feira, o Governo indicou que não iria enviar à comissão de inquérito da TAP os pareceres jurídicos que justificam a demissão da antiga presidente executiva da empresa, referindo a necessidade de “salvaguarda do interesse público”.

No mesmo dia, a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, indicou mesmo que a sua divulgação “envolve riscos na defesa jurídica da posição do Estado” mas, no dia seguinte, o ministro das Finanças, Fernando Medina, afirmou em audição parlamentar que não há "nenhum parecer adicional" a fundamentar as demissões na TAP além do relatório da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) disponibilizado na altura.