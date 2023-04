Nova sondagem coloca PSD à frente do PS

Numa sondagem divulgada esta manhã pelo Diário de Notícias, Jornal de Notícias e TSF, os sociais-democratas ultrapassam o PS por algumas décimas: 28,6 contra 28,3% das intenções de voto.

Ainda assim, a maioria de Direita necessita do Chega, que desce ligeiramente e fixa-se nos 12,1%.

A Iniciativa Liberal também regista uma queda de 9 para 6%, um pouco atrás do BE, com 6,3%.

Segue-se o PAN com 4,5% e em 7.º lugar a CDU, que continua a cair, com 3,5%.

A tabela encerra com o Livre, que regista 2,7% das intenções de votos e o CDS com 1,3%.

Desta sondagem é possível aferir que a Direita, juntando PSD, Chega, IL e CDS, conseguiria 48% dos votos (36% sem o Chega), mais do que PS, BE, CDU e Livre (40,8%).

Apesar da subida do PSD, António Costa continua à frente de Luís Montenegro na confiança para desempenhar o cargo de primeiro-ministro, com 17 pontos de vantagem, enquanto 34% dos inquiridos respondem que não escolhiam qualquer um destes políticos.

No que toca à avaliação das lideranças partidárias, António Costa surge no último lugar da tabela, que é encabeçada por Rui Tavares do Livre. Luís Montenegro surge em 5.º lugar da tabela, também com avaliação negativa, mas dez pontos acima de António Costa.

Esta sondagem foi realizada pela Aximage entre os dias 10 e 14 de abril e foram recolhidas 805 entrevistas entre maiores de 18 residentes em Portugal.