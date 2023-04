Cinco décadas de democracia em Portugal. “Ponto mais negativo é a falta de participação da sociedade civil"

O que se passa com a sociedade civil em Portugal? Helena Roseta reconhece que esta “não é vibrante”. Pedro Magalhães lembra que a participação depende muito de níveis de instrução. Lobo Xavier diz que a fraca mobiliação dos cidadãos é a maior falha da democracia portuguesa, com exceção da área social. No programa “Da Capa à Contracapa” da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel do Santos, a questão emergiu na reflexão sobre a democracia em Portugal.

“Há muitas oportunidades de inovação democrática, muitas oportunidades de criar formas através das quais as pessoas estejam mais diretamente envolvidas nas decisões”, afirma Pedro Magalhães, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, que considera que este é um “caminho bom” para o Estado central, impedindo a adoção de medidas e políticas “cegas e sem grande granularidade”. O politólogo avisa, contudo, que “para participar é preciso ter recursos cognitivos, informação, tempo”. Por outro lado, os estudos mostram um aumento “bastante sustentado” de tipos de participação como protestos, petições.

Pedro Magalhães assinala ainda que os níveis de participação dos jovens estão em linha com a média europeia, embora este grupo social participe menos em todas as democracias de todo o mundo. No domínio da participação eleitoral, adianta Magalhães, a diferença entre os mais velhos e os mais jovens diminuiu nas últimas eleições. O especialista considera que isto relaciona-se com a “diversificação da oferta política” e a capacidade que novos partidos tiveram para atrair os mais jovens. “A questão fundamental para mim não é tanto se a participação aumenta ou diminui. É saber se aqueles que participam são muito diferentes dos que não participam, se aqueles que exprimem a sua voz são muito diferentes daqueles que estão em silêncio”, alerta o investigador do Instituto de Ciências Sociais.

António Lobo Xavier acredita que a atividade de instituições e cidadãos na área social constitui uma exceção à regra de fraca mobilização cívica em Portugal. “O ponto mais negativo da democracia portuguesa é uma falta de participação e de sociedade civil. Do ponto de vista formal, do número de associações, vamos muito além de Espanha, mas depois isso não se traduz em quase nada, exceto no plano social”, afirma o comentador político.