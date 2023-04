Chega a gravar manifestações "é ilegal", diz Proteção de Dados

A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) esclarece à Renascença que a recolha de imagens que o Chega admitiu fazer de manifestações a realizarem-se, esta terça-feira, no 25 de abril, "é ilegal".

Num texto enviado à Renascença por fonte oficial da CNPD, lê-se que "a lei proíbe a captação de imagens na via pública para proteção de pessoas e bens".

"Para esse efeito, existe legislação especial que permite a recolha de imagens pelas forças de segurança e, mesmo assim, sujeito a condições especificas legalmente previstas. Por isso, fora deste quadro legal, tal recolha de imagens seria ilegal", diz, ainda, a CNPD.

André Ventura indicou esta segunda-feira que estão a ser tomadas medidas para evitar violência na manifestação contra a presença do Presidente brasileiro no Parlamento e criticou outros protestos na zona, alertando que podem ser "um barril de pólvora".

"Estamos a envolver centenas de pessoas, voluntários, e em contacto regular com as autoridades policiais e de informações para garantir que não haverá violência no decurso da manifestação, que serão identificados previamente todos os infiltrados que venham para provocar desacatos ou qualquer tentativa de agressão, ofensa ou violência contra as autoridades policiais ou políticas", referiu.