Montenegro diz que Costa "mostra medo" do PSD e arrogância ao nada dizer sobre a TAP

Numa publicação na rede social Twitter, pouco depois da transmissão de uma entrevista do secretário-geral do PS à RTP, Luís Montenegro escreveu que "um primeiro-ministro que não responde às preocupações dos portugueses mostra que está fora de prazo".



"Não dizer nada sobre as trapalhadas dos ministros e fazer de conta que a TAP não é nada com ele mostra arrogância e desprezo pelo dinheiro das pessoas. Tanta preocupação com o PSD mostra medo", referiu Montenegro, após uma semana em que desafiou, por várias vezes, Costa a pronunciar-se sobre as alegadas contradições entre vários membros do Governo quanto à fundamentação jurídica do despedimento dos presidentes executivo e do conselho de administração da TAP.

Nesta entrevista, o secretário-geral do PS foi questionado sobre esta exigência do líder do PSD, mas evitou o tema, dizendo antes querer saber "qual é a alternativa do PSD" para o futuro da companhia aérea portuguesa.

Interrogado se não entende que deve falar da existência ou não de um parecer jurídico e se não considera que houve "uma trapalhada" na articulação entre ministérios sobre este assunto, António Costa não respondeu diretamente à pergunta.

Falando em termos gerais da Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP, defendeu que o Governo não deve interferir nas competências de outros órgãos de soberania e que as comissões de inquérito não devem ser "arma de arremesso político, ou se não perdem a sua credibilidade".