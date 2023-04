António Costa diz que “quem quer uma democracia forte respeita os mandatos”

Costa falava na comemoração dos 50 anos do PS e dias depois do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa ter dito que a dissolução da Assembleia da República "seria uma má notícia", mas que "às vezes tem de haver más notícias". "Se tiver de haver, que seja o mais tarde possível”.

O primeiro-ministro António Costa disse este domingo, no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, que “quem quer uma democracia forte respeita os mandatos”.

No início, António Costa − agradecendo a mobilização dos socialistas no Porto e num momento crispado da política portuguesa − afirmou: “Não temos medo da luta e quanto mais a lura aquece mais força tem o PS”.

Depois de mais uma vez repetir que o PS passou uma pandemia, a guerra no Leste da Europa, acrescentou que agora enfrenta “uma inflação que não víamos há 30 anos”.

Ainda assim, Costa crê que os resultados do Governo são mais do que satisfatórios com um crescimento acima do que estava previsto, uma redução da dívida, e o afastar do cenário de inflação.