​Montenegro acusa Costa de “cobardia política”

O líder do PSD, Luís Montenegro, acusa o primeiro-ministro de cobardia política quando se mantém em silêncio sobre a atuação de vários ministros sobre o caso TAP e o parecer jurídico que afinal não existe.



Em declarações em Sintra, no âmbito da iniciativa “Sentir Portugal”, Luís Montenegro voltou a apelar a António Costa para pôr ordem na casa. Questionado pelos jornalistas se é o momento para avançar com uma moção de censura, o líder do PSD não se compromete.

“O Governo é censurado pelo PSD desde o primeiro dia, porque nós não nos revemos nas políticas do Governo. Agora, começa a ser uma conclusão a extrair da incapacidade do primeiro-ministro em pôr ordem na casa. Ainda por cima com este silêncio, que representa o quê? Medo? Representa uma postura de cobardia política? O primeiro-ministro já não consegue justificar o que é que os seus ministros andam a fazer?”, afirma o líder do PSD.