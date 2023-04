“Lula no 25 de abril? Não bate certo”

Apesar de o governo português garantir que as declarações de Lula da Silva sobre o conflito na Ucrânia não são um “embaraço” para a visita do Chefe de Estado do Brasil ao nosso país, nem todos os brasileiros concordam.

Eduardo Franco, que há vinte anos escolheu Braga para viver, acredita que este é pior momento para Portugal receber Lula da Silva.

“Não vejo grande motivo para o Lula estar cá agora”, admitiu o imigrante. “Ele está com declarações muito más sobre a União Europeia e os EUA em relação à guerra na Ucrânia. Acho que o Lula está ultrapassado, está velho e “gágá”, rematou.

Em causa estão as declarações do Chefe de Estado brasileiro que, durante a visita à China, atribuiu aos EUA e à União Europeia a responsabilidade pela escalada no conflito na Ucrânia.

Uma posição sobre a guerra assumida por Lula que, para Iraci, dá uma “má imagem” a quem recebe. Por isso, a brasileira que vive em Portugal desde 2015, deixou um conselho a Marcelo Rebelo de Sousa: “Espero que o Presidente da República português não siga os passos de Lula”, admitiu. “Ninguém deve ser a favor de quem é favor da guerra”, rematou.

Opinião semelhante é partilhada por Artur de Góis. O jovem, que há seis anos trocou o Brasil por Braga, recorda as críticas após a visita de Bolsonaro a Moscovo pouco antes do início da invasão.

“É uma hipocrisia por parte da esquerda brasileira para fazer um pronunciamento desse jeito. No ano passado com a visita de Bolsonaro à Rússia, antes da guerra, ele foi altamente criticado. E agora há um ministro da Rússia que está no Brasil para se reunir com ministros brasileiros”, apontou.

Apesar de não ver “com bons olhos” a vista do presidente brasileiro, Artur De Góis reconheceu, no entanto, que “é sempre uma visita de um Chefe de Estado a um país. Tem de sair sempre algo de interessante na parceria entre os dois países”, admitiu.

O presidente do Brasil é recebido numa sessão de boas-vindas na Assembleia da República no dia 25 de abril. Para a Gracinda, imigrante há vinte anos, a escolha da data “não bate certo”.

“Lula no 25 de abril? Não tem nada a ver. Não bate certo. Não serve”, rematou.

Lula da Silva visita Portugal até terça-feira. Segue depois para Espanha. Visitas de o Chefe de Estado brasileiro que tenta assim reconstruir as pontes entre o Brasil e a Europa.