​PS vai confirmar diploma da eutanásia vetado por Marcelo

Os socialistas vão agendar o debate da confirmação do diploma da eutanásia na próxima conferência de líderes.

"Como resultado dessa inovação, importa clarificar quem reconhece e atesta tal impossibilidade. Por outro lado, convém clarificar quem deve supervisionar o suicídio assistido. Isto é, qual o médico que deve intervir numa e noutra situação", refere Marcelo Rebelo de Sousa.

Em declarações aos jornalistas horas depois do veto, Marcelo Rebelo de Sousa disse que não encontra inconstitucionalidade no novo diploma, mas vetou por uma questão de precisão na questão do suicídio assistido.

Se o Parlamento confirmar diploma da morte medicamente assistida, o Presidente da República "é obrigado a promulgar”, disse Marcelo Rebelo de Sousa.