Medina diz que "não há parecer adicional" sobre despedimento de CEO da TAP

O ministro da Finanças, Fernando Medina, esclareceu esta quinta-feira que não existe qualquer parecer jurídico adicional sobre despedimento da ex-CEO da TAP Christine Ourmières-Widener.

"Os motivos que levam à demissão do presidente do conselho de administração e da presidente executiva da empresa são muitos claros e são aqueles que decorrem no seu fundamental das conclusões do relatório da IGF. Não há nenhum parecer adicional", declarou Fernando Medina.

O ministro das Finanças falava na Assembleia da República, na apresentação do Programa de Estabilidade aos deputados, onde foi questionado sobre a questão do despedimento com justa causa da CEP da TAP.