IL acusa Governo de "festival de incoerência" sobre fundamentos da demissão da CEO

O presidente da Iniciativa Liberal acusou hoje o Governo de estar a dar um "festival de incoerência" a propósito da existência de um parecer para fundamentar a demissão por justa causa da anterior presidente-executiva da TAP.

"A central de comunicação do PS já nem consegue sintonizar os ministros na mesma narrativa", comentou Rui Rocha, na sua conta na rede social Twitter, depois de indicar que "primeiro, o Governo recusou enviar um parecer à comissão de inquérito à TAP, depois, Ana Catarina Mendes assumiu a existência do parecer" e "agora, Fernando Medina afirma que o dito parecer nunca existiu".

O líder da IL pergunta "qual dos ministros está a mentir" e "qual é o parecer de António Costa sobre este festival de incoerência e total desrespeito pela Assembleia da República".

O ministro das Finanças, Fernando Medina, afirmou hoje não haver "nenhum parecer adicional" a fundamentar a demissão do "chairman" e da presidente da comissão executiva (CEO) da TAP além do que resulta do relatório da Inspeção-Geral de Finanças (IGF).

"Não há nenhum parecer, a ideia que se criou de que haveria um parecer... não há nenhum parecer adicional àquilo que é a base da justificação da demissão, que é mais do que suficiente para quem a leu, relativamente ao parecer da Inspeção Geral de Finanças", referiu Fernando Medina, que está a ser ouvido na Comissão de Orçamento e Finanças no âmbito do Programa de Estabilidade (PE) 2023-2027.