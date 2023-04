Costa recorda Mário Soares e derrota do totalitarismo pelos socialistas portugueses

De acordo com António Costa, o antigo chanceler alemão social-democrata acreditava no otimismo de Mário Soares.

O evento desta quinta-feira contou também com as intervenções da presidente da FMSMB, Isabel Soares, e do ex-presidente do Parlamento Europeu e atual presidente da Fundação Friedrich Ebert (FES), Martin Schulz.



A exposição biográfica sobre Willy Brandt e a amizade com Mário Soares, promovida pela FES e pela FMSMB, estará patente entre esta quinta-feira e 31 de julho deste ano, depois de ter passado por Espanha, Rússia, Noruega e Polónia.

Em novembro de 2004, o ex-Presidente da República Mário Soares considerou o ex-chanceler alemão Willy Brandt "um gigante" da política mundial do século XX.

"Willy Brandt foi um gigante do século XX, uma das dez personalidades que marcaram o último século", afirmou Mário Soares, na ocasião.

O ex-Presidente da República disse que foi dos últimos estadistas europeus a visitar Willy Brandt (que faleceu em 1992, vítima de cancro, com 78 anos) enquanto primeiro-ministro da República Federal Alemã, a 2 de maio de 1974.

"O 25 de Abril tinha acontecido há poucos dias e o general Spínola (Presidente da República na altura) nomeou-me para explicar a revolução em toda a Europa", recordou o ex-primeiro-ministro socialista falecido a 7 de janeiro de 2017.