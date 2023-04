Aprovada Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo

O Governo aprovou hoje a Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo com o objetivo de reforçar os mecanismos de prevenção e combate a este fenómeno, tendo em conta os constantes desafios da ameaça terrorista e dos extremismos violentos.

O comunicado do Conselho de Ministros refere que a Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo procede à atualização do documento adotado em 2015, nomeadamente quanto aos objetivos estratégicos e linhas de ação, com "o objetivo de neutralizar a ameaça do terrorismo e dos extremismos violentos e reduzir as vulnerabilidades, através da implementação e do reforço de mecanismos de prevenção e de combate ao fenómeno em todas as suas vertentes e manifestações".

O Governo refere ainda que a revisão da estratégia decorre "da necessidade de garantir uma resposta adequada aos constantes desafios da ameaça terrorista, da intensificação da radicalização ideológica e do recrudescimento do extremismo violento e da atividade terrorista".