​Pedro Vaz Patto: Marcelo devia ter enviado eutanásia para o Constitucional

O presidente da Comissão Justiça e Paz, Pedro Vaz Patto, considera que o Presidente da República devia enviar o diploma da eutanásia novamente para o Tribunal Constitucional.



Marcelo Rebelo de Sousa vetou esta quarta-feira a nova versão da lei da morte medicamente assistida e devolveu o diploma à Assembleia da República, sem promulgação.

Em declarações à Renascença, Pedro Vaz Patto considera que Marcelo Rebelo de Sousa devia ir mais longe e enviar o diploma ao Tribunal Constitucional.

“Penso que se justificaria fazer intervir de novo o Tribunal Constitucional para saber se esta nova formulação da lei corresponde àquela exigência que levou à declaração de constitucionalidade da versão anterior, que tinha a ver com o conceito de sofrimento”, afirma Pedro Vaz Patto.

“Em meu entender esta lei não é suficientemente precisa, até será mais indeterminada do que a anterior a esse respeito. Nesse aspeto, eu não concordo com esta decisão do Presidente da República, parece que esse não será agora um problema com esta nova versão da lei”, sublinha o jurista.