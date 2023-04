Costa homenageia Mário Soares, o socialista que "transcendeu em muito o PS"

O secretário-geral do PS disse nesta quarta-feira que Mário Soares foi o primeiro-ministro socialista que enfrentou mais crises políticas como as que o seu executivo enfrenta atualmente, com ameaças reiteradas de dissolução do Parlamento.

No dia em que se assinalam os 50 anos do Partido Socialista, António Costa prestou homenagem ao fundador do partido, no cemitério dos Prazeres, em Lisboa, onde está o jazigo da família Soares e elencou os desafios que o antigo primeiro-ministro enfrentou no arranque da democracia.

“Foi de todos os primeiros-ministros do PS aquele que teve de enfrentar tempos mais difíceis”, como “os tempos de consolidação da democracia, os tempos da aprendizagem do funcionamento do novo sistema político e os tempos de gravíssimas crises económicas e financeiras”. Tempos que, afirmou Costa, “enfrentou sempre com grande lucidez, grande terminação e muitas vezes, enorme incompreensão”.