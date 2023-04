Costa garante que interesse da Lufthansa na TAP é bem-vindo

O primeiro-ministro afirmou, esta quarta-feira, que a companhia de aviação alemã Lufthansa é bem-vinda ao futuro processo de privatização da TAP. O chanceler germânico defendeu que as duas empresas podem complementar-se em termos estratégicos.

Estas posições foram assumidas por António Costa e Olaf Scholz em conferência de imprensa, em São Bento, após uma reunião entre ambos de cerca de uma hora e depois de questionados sobre a possibilidade de a Lufthansa entrar no futuro processo de privatização da TAP.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, que esta quarta-feira também participa no jantar comemorativo dos 50 anos da fundação do PS na qualidade de dirigente do SPD (sociais-democratas germânicos), considerou que a estratégia das duas companhias aéreas "é complementar".

Olaf Scholz disse mesmo acreditar que, se não fosse a pandemia da Covid-19, a partir de março de 2020, "já poderiam existir factos consumados nesse domínio", numa alusão às negociações em que a Lufthansa esteve anteriormente envolvida.