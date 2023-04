Comissão TAP. Montenegro acusa Governo de "crime de desobediência"

O líder do PSD garante que a argumentação do Governo para recusar enviar o parecer jurídico que demitiu a CEO da TAP não tem fundamento.

Os deputados do PSD vão pedir esta quarta-feira, na comissão parlamentar de inquérito, que seja feita queixa no Ministério Público pela prática do crime de desobediência qualificada dos titulares dos ministérios das Finanças, das Infraestruturas e da Presidência do Conselho de Ministros.

Numa conferencia de imprensa na sede do PSD, Luís Montenegro dá ainda uma possibilidade ao presidente da comissão Jorge Seguro Sanches e ao presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, de demoverem o Governo desta decisão. Caso contrário desfaiam os dois socialistas a enviarem a queixa para o Ministério Público.

Luís Montenegro garantiu ainda que a argumentação do Governo “não colhe”, porque cabe aos deputados e à Assembleia da República decidir os documentos que querem pedir ao governo no âmbito da comissão parlamentar de inquérito.