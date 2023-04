​Montenegro foi às compras e conclui que os preços não baixaram

Ao fim da manhã o mercado da Brandoa está quase vazio. Luis Montenegro e a comitiva do PSD enchem as bancas de legumes e fruta e o líder do PSD quer saber se já se faz sentir no bolso dos clientes a descida do IVA.

A banca do Frederico é a escolhida pelo líder do PSD para comprar os legumes para a sopa. “Uma couve flor, duas courgetes e uma couve lombarda”, pede Luis Montenegro que está a cortar nos hidratos.

Mas esta manhã a notícia é outro corte, do IVA nos bens essenciais, mas na banca do Frederico os preços não baixaram.

“Os preços subiram ontem, as hortaliças, as pêras e as laranjas. Um aumento de 6% não compensa a descida do IVA”, garante o vendedor ao líder do PSD.

É por isso que Luis Montenegro diz que a medida do IVA zero tem um efeito inexistente ou “meramente simbólico” defendendo que a descida do IRS é mais justa.

“Eu defendo como medida fiscal mais eficiente a descida dos impostos sobre os rendimentos do trabalho. Se as pessoas pagarem menos IRS, vão ter mais dinheiro disponível, mais poder de compra”, defendeu.