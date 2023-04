Montenegro disse a Marcelo que está "apreensivo" com o Governo e quer europeias fora dos feriados de junho

A data das eleições europeias do próximo ano foi um dos temas da conversa de Luís Montenegro com o Presidente da República, esta terça-feira, no Palácio de Belém. O líder do PSD garantiu aos jornalistas que se o dia das eleições for 9 de junho de 2024, está “aberta a via verde para a abstenção”.



A data das europeias é marcada pelo Presidente da República depois de ouvido o Governo, e Luís Montenegro aproveitou para deixar datas alternativas: “26 de maio, 2 de junho ou 16 de junho”.

As eleições para o Parlamento Europeu decorrem no mesmo dia em todo o espaço da União Europeia, mas o líder do PSD diz que pode ser possível realizar em Portugal as eleições num dia diferente do resto da Europa.

“Escolher uma data alternativa que possa ocorrer em dias diferentes no espaço europeu, não é uma coisa impossível”, referiu Luís Montenegro aos jornalistas.