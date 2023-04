​Marcelo recebeu "líder da oposição". Montenegro garante ter falado de todos os assuntos que importam ao país

Luís Montenegro foi recebido esta terça-feira à tarde, em Belém, como o líder da oposição. Na nota de imprensa, é assim que o Presidente da República identifica o líder do PSD. Montenegro foi sozinho e a reunião durou 40 minutos.

O líder do PSD deu conta ao Presidente da República das preocupações que tem sobre o rumo do Governo e avisou Marcelo Rebelo de Sousa, que é quem marca a data das eleições europeias de 2024, que o dia 9 de junho é “uma via verde à abstenção”.



Montenegro garantiu aos jornalistas que a audiência com o Presidente foi “muito relevante” e que falaram de todos os assuntos que importam aos portugueses e que cada um disse o que pensava.

“Posso assegurar-vos que todos os assuntos que importam hoje a Portugal, do ponto de vista social, económico, institucional, estiveram hoje na nossa conversa e cada um, com naturalidade, disse ao outro o que entendia”, afirmou, em declarações aos jornalistas já no concelho de Cascais, na duna da Crismina, no Guincho, ao lado do presidente da Câmara, Carlos Carreiras.