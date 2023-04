Costa lembra que IVA 0% é para seis meses, mas admite voltar a negociações

"Ainda na segunda-feira, o ministro das Finanças [Fernando Medina] apresentou o Programa de Estabilidade com uma previsão da tendência de desaceleração da inflação ao longo dos próximos meses e nos próximos anos. Vamos continuar a acompanhar essa evolução e ir adotando as medidas que sejam necessárias em cada momento para proteger ao máximo o rendimento das famílias", respondeu.

Líder do PSD visitou o mercado da Brandoa no dia e(...)

O primeiro-ministro apontou depois que, pela parte do Estado, se procedeu a uma redução do IVA, assim como à concessão de apoios à produção e do retalho.

Neste quadro de alta drástica de preços, o primeiro-ministro disse que o seu executivo sentou-se à mesa com o retalho e com produtores, tendo em vista "procurar ver como em conjunto a forma de se controlar a subida dos preços alimentares".

De acordo com António Costa, no ano passado, a prioridade do Governo destinou-se sobretudo a controlar o aumento dos preços na área da energia, tendo sido tomadas medidas que "tiveram um grande sucesso".

"Desde que começou a guerra na Ucrânia, a inflação que já vinha a subir da fase da Covid-19 agravou-se significativamente. Ao longo deste ano, temos procurado adotar um conjunto de medidas que visam, na medida do possível, apoiar as famílias nos seus rendimentos, proteger as empresas e ajudar a controlar a inflação", sustentou.

Perante os jornalistas, António Costa tentou sintetizar a estratégia seguida pelo Governo para o combate à inflação, assim como os objetivos do acordo que o seu executivo assinou com os produtores e distribuição de bens alimentares para travar o aumento do custo de vida.

"Orelhas a arde? "Não, não", diz Costa

À margem desta visita, António Costa desdramatizou a hipótese de ficar "com as orelhas a arder" após a reunião entre o líder do PSD e o Presidente da República, afirmando-se antes concentrado no combate ao aumento do custo de vida.

António Costa foi interrogado pelos jornalistas se teme ficar com "as orelhas a arder" depois da reunião desta tarde entre Luís Montenegro e Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém.

"Não, não", reagiu imediatamente.

Segundo o líder do executivo, o seu dever é concentrar-se "naquilo que efetivamente importa aos portugueses".

"O que verdadeiramente importa aos portugueses é o aumento do custo de vida, os preços da alimentação estarem a subir e procurar encontrar soluções. O que me cumpre fazer é falar com a distribuição, com a produção e adotar as medidas necessárias, como foi o caso da redução do IVA para que as pessoas possam ter um menor custo no consumo de bens alimentares", defendeu.

Neste ponto, António Costa tentou também realçar que, enquanto primeiro-ministro, não lhe compete fazer "comentário político".

"Não é fazer declarações políticas. É agir para resolver problemas. Essa é a função de um primeiro-ministro. A função dos outros é a sua. A minha é esta", insistiu.

Confrontado com as críticas feitas esta manhã por Luís Montenegro à política fiscal seguida pelo executivo socialista, o líder do executivo disse que "é normal a oposição achar que o Governo governa mal e o Governo ter soluções diferentes da oposição".

"Essa é a grande vantagem da democracia", acrescentou.