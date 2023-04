​Silêncio. João Galamba não comenta recentes polémicas na TAP

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, escusou-se a comentar os recentes desenvolvimentos na polémica em torno da TAP e da reunião "secreta" que juntou membros do Governo e elementos do PS com a CEO da companhia aérea.



Esta segunda-feira de manhã, à margem de uma visita às obras em curso no viaduto Duarte Pacheco, em Lisboa, também não quis comentar o pedido da mulher, Laura Cravo, para sair do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais (GPEARI), sob a tutela do Ministério das Finanças, liderado por Fernando Medina.

“Desculpe, está-me a fazer uma pergunta na qualidade de marido da mulher de João Galamba? Sobre isso não falo. Nem como governante, nem como marido da minha mulher", referiu o ministro das Infraestruturas.

Quanto à possibilidade de Santarém estar na corrida ao novo aeroporto, Galamba indica que a Comissão Técnica Independente tem todas as condições para fazer o seu trabalho e que o Governo "aguarda serenamente pela conclusão dos trabalhos desta Comissão Técnica para esta escolha tão importante para o futuro do nosso país”.